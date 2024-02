All’asta in Inghilterra un proiettile della pistola che uccise John Lennon

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Appartiene allapiù tragicamente famosastoria del rock il reperto che giovedì verrà battuto all'asta a Newcastle upon Tyne: infatti a finire all'incanto sarà unsparato dalla rivoltella utilizzata per l'omicidio di, avvenuto a New York l'8 dicembre 1980 davanti al Dakota Building. A vendere il reperto, attraverso la casa d'aste Anderson e Garland, sarà la famiglia di Brian Taylor, un poliziotto britannico che ha prestato servizio nelle forzeNorthumbria e che nel 1984, durante una visita al dipartimento di polizia di New York, ebbe il permesso di sparare con l'arma che. Alla base dell'insolito atteggiamentopolizia di New ...

