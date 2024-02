Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2024 ore 13 | 30

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 febbraio 2024)DEL 24 FEBBRAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE; RESTIAMO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI DOVE SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA, ANCHE QUI IN DIREZIONE DELLA CITTA’, RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. E DOMANI 25 FEBBRAIO, AQUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: IL BLOCCO SARA’ ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30, AD ECCEZIONE DELLE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, ...