Fi: Sorte, ‘dalla Lombardia 200 delegati a sostegno di Tajani’

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Il congresso di Forza Italia a Roma è stato un grande successo. Dallaper sostenere il segretario nazionale Antonio Tajani sono arrivati 200, eletti nei 13 congressi provinciali e di grandi città che si sono svolti nel mese di gennaio. Congressi che hanno visto una grandissima partecipazione e entusiasmo”. Lo afferma Alessandro, deputato lombardo di Forza Italia e coordinatore regionale della.“Forza Italia inè cresciuta moltissimo negli ultimi mesi -sottolinea-. Abbiamo registrato circa 17.000 adesioni nel corso della campagna di tesseramento, tanti consiglieri e amministratori locali hanno deciso di aderire al nostro partito e ci sono stati ingressi importantissimi, come quello di Letizia Moratti, oggi ...

disavventura ai Sorteggi di Champions League per Zanetti . Il vicepresidente dell’Inter è stato infatti bloccato dalla sicurezza che non voleva farlo passare. ... (dailymilan)

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Il congresso di Forza Italia a Roma è stato un grande successo. Dalla Lombardia per sostenere il segretario nazionale Antonio ... (liberoquotidiano)

Fi: Sorte, 'dalla Lombardia 200 delegati a sostegno di Tajani': dalla Lombardia per sostenere il segretario nazionale Antonio ... Congressi che hanno visto una grandissima partecipazione e entusiasmo". Lo afferma Alessandro Sorte, deputato lombardo di Forza Italia ...lagazzettadelmezzogiorno

Biasatti, il friulano che amava il baseball ma fu il primo straniero in Nba: Bravo nel calcio, nel basket e nel baseball, il 1 novembre 1946 entrò nella storia. Ma dopo 6 partite (e 6 punti) coi Toronto Huskies e un no ai Boston Celtics, Arcado per tutti Hank, da Beano di Codr ...gazzetta

“C’era Una Volta Un Luogo”… L’arte Di Raccontare Le Destinazioni Nella Tre Giorni A Sorgono: "C'era Una Volta Un Luogo"... L'arte Di Raccontare Le Destinazioni Nella Tre Giorni A Sorgono Tra i canali di comunicazione, Nicola e ...sardegnareporter