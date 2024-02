Navalny | l’addio E il diritto eterno di una madre

Per il regime Navalny è deceduto per «cause naturali». Gli ultimi giorni nel «Lupo polare», il carcere all’estremo Nord (corriere)

Un addio condiviso sui social per urlare al mondo il suo amore per il marito scomparso. Dopo l’emozionante intervento a Monaco, in seguito alla ... (thesocialpost)

Alexei Navalny, la madre e la moglie: il futuro che le attende: Mentre la madre fa causa a Mosca per riavere il corpo del figlio, arriva una nuova ipotesi sulla morte dell'oppositore russo: non il veleno, ma un pugno al cuore secondo un metodo usato dal KGB. Per l ... vanityfair

Navalny, un sacrificio inutile: E allora ecco l'errore di Navalny: è vero che il lievito può far montare la farina ma, se non c'è la farina, il lievito non otterrà nessun risultato. La Russia non merita i Solgenitsin, i Sacharov, le ... italiaoggi