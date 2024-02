Mini | midi o maxi | il capo femminile per eccellenza scopre un’inedita predilezione per le scarpe sportive

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A dare un’occhiata in giro sembra proprio che gonna e sneaker non possano proprio fare a meno di stare insieme. Le vediamo dappertutto. Dallo street style alle passerelle più prestigiose. In versione. La cosa che colpisce di più, di questa coppia inedita, però, è che non fa squadra solo per dare vita a degli outfit casual. Il risultato spesso porta a look eleganti e chic che potrebbero benissimo essere indossati in contesti più formali. Sempre con un pizzico di ironia, naturalmente. Se un tempo le sneaker venivano riservate soltanto all’abbigliamento sporty o ai jeans, adesso infatti le cose sono cambiate. La loro comodità e il loro fattore coolness sono entrati di rigore nel guardaroba per ogni momento della ...