Licenze Sospese e Multe per Gravi Irregolarità negli Esercizi Pubblici nel Vastese

Minori alle slot machine e lavoro nero: licenze sospese a bar, sala scommesse e night club

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Chieti - Una serie di controlli amministrativi condotti dalla polizia nelha portato alla sospensione dellee all'imposizione dia un centro scommesse, un bar e un night club. Queste azioni sono il risultato di un'operazione coordinata dalla questura di Chieti, che ha inflitto sanzioni per un totale di circa 50.000 euro. Gli agenti della Squadra amministrativa, insieme al personale dei Commissariati di Lanciano e Vasto, dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, hanno individuatoamministrative presso questi. Un centro scommesse è stato sanzionato per aver permesso a un minore di giocare alle slot machine, per la somministrazione ...

