L’Eredità | non è tutto oro quel che luccica | la verità su tasse e vincite

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 febbraio 2024), non lasciarti ingannare dalle apparenze: ecco quanto portano realmente a casa i giocatori che partecipano ai quiz televisivi. Dario Di Maria da Terracina è l’uomo dei record. È lui il concorrente che ha vinto la cifra più alta di sempre partecipando ad un quiz televisivo. La trasmissione era I soliti ignoti e la sua vincita ammontava, udite udite, a 368mila euro. Marco Liorni (AnsaFoto) – ilveggente.itDi norma il montepremi non è così alto, ma partecipare a quiz comelo condotto da Amadeus può comunque portare nelle tasche dei fortunati giocatori, seppur solo potenzialmente, delle somme davvero importanti. Guai a lasciarsi ingannare dalle apparenze, però. Il numero che lampeggia in sovrimpressione e che segnala, appunto, a quanto ammonta la possibile vincita, non è mai realistico. Chi arriva in fondo al gioco e vince non porta a casa ...