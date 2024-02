Google Gemini | sospesa la possibilità di generare immagini di persone Ecco cosa succede

Perché Google ha sospeso le immagini con Gemini

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Molti utenti della chatbotvedranno sospendersi funzionalità legate alla creazione dipersonali, ma come mai questa scelta? Scopriamoha spinto il colosso del web ad effettuare questa scelta.ha recentemente riferito con un tweet su X dal proprio account ufficiale che impedirà temporaneamente al suo chatbot di intelligenza artificialedididopo essersi inoltre scusata per delle “inesattezze” nelle rappresentazioni storiche che stava creando. Credit: account ufficiale X diGli utentiquesta settimana hanno pubblicato screenshot sui social media di scene storicamente dominate da individui di etnia caucasica sostituiti ...

