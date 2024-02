(Di giovedì 22 febbraio 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 21 febbraio 2024 – Lutto a Campi Bisenzio per la morte improvvisa di, l’uomo di 49 anni morto per un malore in, a Sharm El Sheikh, dove si trovava con la compagna. Una notizia che ha raggiunto come un fulmine a ciel sereno Campi, che adesso piange un volto conosciutissimo, rappresentante di macchinari medici e grande sportivo. L’attrice campigianaconosceva benee sul suo profilo ha postato una foto che li ritrae insieme. “, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita”, scrive su Instagram postandoera conosciuto anche negli ambienti ...

Chiara Francini commossa ricorda Alessio Rapezzi, scomparso in Egitto: Campi Bisenzio in lutto per la scomparsa improvvisa, mentre era a Sharm El Sheikh, del conosciuto rappresentante. Lascia una figlia di 19 anni. Le parole dell’attrice su Instagram ...

Insensibili con Chiara Francini per la perdita di Alessio Rapezzi: associano il vaccino al suo ex: Registriamo in queste ore le solite uscite su Chiara Francini per la perdita di Alessio Rapezzi, associando il vaccino al suo ex fidanzato ...

