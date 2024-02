ATP Doha | Jakub Mensik sorprende Rublev e vola in semifinale Monfils vince il derby francese

ATP Doha 2024, Jakub Mensik sorprende Rublev e vola in semifinale. Monfils vince il derby francese

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP250 di. Sul cemento outdoor del Qatar lo spettacolo, al pari delle sorprese, non è mancato. Il principale riferimento è a quanto accaduto tra Andreye il giovane ceco. Ebbene, il nativo di Prost?jov si è imposto in maniera inaspettata contro il n.5 del mondo con il punteggio di 6-4 7-6 (6). Per il 18enne è una vittoria importante, essendo la prima contro un top-10, e grazie a questo risultato entrerà nella top-100 dal prossimo lunedì. Sarà un tennista da seguire con grande interesse il ceco, viste le qualità messe in mostra specialmente nel corso di questo torneo. Nella sua primain carriera a livello ATP si troverà ad affrontare un uomo di grande esperienza come Gael. Il ...