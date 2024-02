Traffico Roma del 21-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Arimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina tra lentamente e coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra Viale Togliatti e Tor Cervara a Labaro su via Flaminia Ci sono code a causa di un incidente avvenuto in prossimità della stazione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni manifestazione in zona Trastevere all’altezza del Ministero dell’Istruzione su via Emilio Morosini fino alle 17:30 possibili difficoltà per ildi altra manifestazione dalle 16 alle 18 circa nel rione Trevi in piazza dei Santi Apostoli anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code lavori di notte nella galleria Giovanni XXIII ...