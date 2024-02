Rai | crescono gli ascolti del Tg2 targato Preziosi E parte il restyling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prosegue il trend positivo deglidella fascia del mattino dell’informazione del Tg2, in particolare di Tg2 Italia Europa ma anche dell’edizione del Tg delle 8,30. E continua ildel TG2 degli altri spazi informativi, in attesa di vedere la nuova scenografia degli studi del Tg e dell

cala ancora Fdi, crescono Pd e Verdi / Sinistra Italiana : è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Tecné per l’agenzia ... (tpi)

Màkari 3 (US Rai) Nella serata di ieri, Domenica 18 febbraio 2024, su Rai1 la prima puntata di Màkari 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % ... (davidemaggio)

Platinette, la città in dieci domande: Platinette, ovvero Mauro Coruzzi, si divide tra Parma, dove è cresciuta, e Milano, dove vive da anni, con incursioni a Roma (il sabato pomeriggio è in onda a «Italia sì!» con Marco Liorni su Rai 1).

Mare Fuori 4 su Rai 2, puntate 21 febbraio. Anticipazioni e trama: Mare Fuori 4, dopo aver fatto il suo debutto su RaiPlay ed anche su Rai 2 ritorna sul canale del piccolo schermo ... Nel frattempo, le tensioni crescono nell’IPM, portando a galla segreti e testando ...

Aline su Rai 1: colonna sonora, trama, cast e trailer del film ispirato a Celine Dion: Aline è un film del 2021 che questa sera, martedì 20 febbraio 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1. Il film sarà visibile a partire dalle ore 21.25 sul primo canale della Rai e in ...