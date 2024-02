Inter-Atletico Madrid 1-0 | gol di Arnautovic in andata ottavi Champions

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’vince la sfida dideglidi finale diLeague con l’1-0 a San Siro, grazie al gol nella ripresa di Marko. Gara intensa e molto tattica che la squadra di Inzaghi ha faticato a fare sua, ma alla fine ha meritato di vincere, seppur con il minimo scarto che le consente di andare acon un piccolo vantaggio. Il match di ritorno si gioca il 13 marzo a. L’arriva alla sfida diforte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l’di Simeone si presenta dopo un’ultima striscia di risultati altalenanti. Inzaghi ...