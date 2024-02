Guerra ultime notizie Spianata moschee | Hamas invita a mobilitazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sirene d’allarme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse settimane. Lo riporta il Times of Israel spiegando che le sirene sono suonate a Ein HaShlosha, Nirim e Nir Oz

Sirene d’ alla rme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse ... (ilsole24ore)

Sirene d’ alla rme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse ... (ilsole24ore)

Sirene d’allarme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse ... (ilsole24ore)

Dopo Avdiivka, ora i russi avanzano anche a Zaporizhzhia. Il comandante ucraino: 'Hanno sferrato attacchi multipli': ...in un'altra cittadina chiave e oggetto di una lunghissima battaglia già dai primi giorni di guerra, ... Nelle ultime settimane le difese ucraine sono state messe a dura prova dalla carenza di munizioni e ...

Ucraina. Come si spiegano le diserzioni di massa dai fronti di guerra: ...ma in verità stavano passando le ultime ore in Ucraina prima del tentativo di fuga. Certo è che i 400mila soldati e coscritti ucraini che Zelensky ha già mandato alla morte sui fronti di guerra, al ...

Dostoevskij e la caccia al mostro in ognuno di noi: ...in edicola parla dei padroni del mondo La guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: le ultime ...