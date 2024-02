BAFTA 2024 | tutti i film vincitori e i colossal rimasti a mani vuote

La 77ª edizione dei premi BAFTA, conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche del 2023, si sono tenuti il 18 febbraio 2024 alla Royal Festival Hall di Londra.

Bafta 2024, look pagelle: Emma Stone pesca (5), Lily Collins divina (9), Margot Robbie e l'ossessione del rosa ilmattino.it

Bafta 2024: Oppenheimer trionfa con 7 premi, Emma Stone miglior attrice. Tutti i vincitori Sky Tg24

Lo spettacolare red carpet dei BAFTA 2024: Per il secondo anno consecutivo, la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra ha ospitato il gala dei BAFTA. È stato il punto di incontro di una serie di star che hanno sfilato su un red ...

Michael J. Fox in sedia a rotelle sul palco del Bafta: il Parkinson e il tumore, così ha nascosto la malattia per 7 anni: La star di Ritorno al futuro Michael J Fox, affetto dal morbo di Parkinson, ha fatto un'apparizione a sorpresa ai Bafta per consegnare il premio per il miglior film. L'attore 62enne ...

Bafta 2024, Oppenheimer trionfa e Christopher Nolan parla di pace, Emma Stone migliore attrice, Barbie sempre assente: la serata: La serata londinese dei Bafta, i massimi premi del cinema anglosassone e indicazione cruciale verso gli Oscar, si è conclusa con il trionfo di Oppenheimer, il film epico di Christopher ...