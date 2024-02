Rami | arriva il quinto scudetto | Voglio crescere e sogno i Giochi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unodopo l’altro. Per Laura Elena, 21 anni, studentessa Alma Mater (infermieristica), al Palaindoor di Anconailtitolo della sua ancor giovane carriera. Partita con i favori del pronostico, Laura Elena conquista lonei 400 under 23, dimostrando, una volta di più, di essere matura per altri e più ambiziosi obiettivi. Laura Elena, nata a Bologna il 16 ottobre 2002, è l’atleta di punta del Cus Bologna ed è allenata da Mirco ’Toto’ Tonioli, che in casa Alma Mater è qualcosa di più di un’istituzione. Favorita della vigilia, ma con una serie di ostacoli da superare. Un leggero infortunio le ha impedito di allenarsi, come avrebbe voluto, nel mese di gennaio. Tre settimane di stop alle quali si sono aggiunte uno stato febbrile che un po’ l’ha debilitata. Nonostante ...