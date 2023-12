‘Oceanide’ | la rilettura di Sethu di un brano di ‘Genshin Impact’

Leggi su funweek

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sapevamo già della passione diper il mondo dei videogiochi e non è un caso che l’artista firmi Oceanide,di untratto da Genshin Impact. Presentato in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics, Oceanide è dunque è una cover-tributo cheha dedicato al videogame-fenomeno. Nell’energico video pubblicato in esclusiva su YouTube, degli emozionanti momenti live chitarra-voce con l’eclettico artista e il fratello gemello Jiz si alternano alle evocative animazioni del gioco, per un mix anime-punk davvero sorprendente. LEGGI ANCHE: Sanremo 2023,: «Due ‘Cause perse’ sul palco del festival»(nome d’arte di Marco De Lauri) è noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella categoria BIG alla 73a edizione del Festival di Sanremo con il ...