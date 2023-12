Abusivi nei box pubblici | sgombero e sequestro nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvevano occupato abusivamente otto box nella zona della stadio Giraud di Torre Annunziata, in via Tagliamento: dopo lo, arriva il. Le forze dell’ordine infatti stando dando esecuzione a un decreto dipreventivo emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della procura. Il reato contestato è di invasione di terreni ed edifici. “I locali – fanno sapere dalla Procura di Torre Annunziata – che fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e non erano stati assegnati ad alcuno, erano stati abusivamente occupati da altrettanti nuclei familiari”. I box sono stati sgomberati da persone e cose e al termine si è proceduto a murare gli ingressi, per evitare che vi siano nuove occupazioni abusive. Per tre nuclei occupanti non è stato necessario procedere allo ...