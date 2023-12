Traffico Roma del 03-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luceverdementre che l’ascolto ancora scorrevole la circolazione lungo la rete viaria Capitolina per accertamenti sulle alberature da ieri è chiuso alViale Scalo San Lorenzo tra Largo e piazzale labicano aperta solo la corsia riservata ai tram sempre per la presenza di alberi pericolanti chiusa la corsia centrale della Colombo tra via di Acilia e via Pindaro per una manifestazione socio-culturale invece fino alle 22 di questa sera chiusa alvia di Tor Sapienza via Adriano Cecioni e Piazza Cesare De Cupis deviato il trasporto pubblico oggi seconda domenica ecologica stop alprivato all’interno della fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 è nuovamente dalle 16:30 alle 20:30 deroghe per le auto a benzina euro 6 i veicoli elettrici GPL metano ibridi o con contrassegno disabili dettagli di ...