Vendere Aspi? L' idea c' è | ma con il problema lock-up Il governo continua a studiare il dossier privatizzazioni

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il primo dato di fatto è che ilmetterà nero su bianco che intende ottenere circa 20 miliardi dalle dismissioni, ovvero dalla vendita di partecipazioni in società. E subito si è scatenata la ridda di ipotesi: c'è chi dice che sul piatto potrebbero finire piccole porzioni delle grandi aziende quotate. Altri invece ipotizzano che il primo passaggio sarà Mps e che poi da lì "sarà tutto in discesa". In realtà la vicenda è ben più complessa di come la si vuole fare intendere. Cedere quote di Eni, Enel, Leonardo o Terna rappresenta un bel rischio. Perché sono società che hanno in mano il futuro a medio e lungo del nostro Paese, che detengono asset strategici e che quindi non possono essere messe sul mercato con grande facilità.