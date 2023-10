Jannik Sinner nella storia | battuto Alcaraz | ora è numero 4 al mondo Eguagliato il record di Panatta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Vola in finale del China Open, che in semifinale halo spagnolo Carlosin due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. Con la vittoria contro il2, il tennista italiano guadagna due posizioni nel ranking Atp, passando dal sesto al quarto posto.così eguaglia il miglior piazzamento per un italiano che apparteneva ad Adriano Panata nel 1976. Appena 24 ore prima della sfida con, le condizioni disembravano poco rassicuranti, dopo che il 22enne aveva anche vomitato in campo nel quarto contro Dimitrov. Lui stesso aveva cercato di smorzare la pressione, quando alla vigilia della semifinale aveva detto: «Il vero rivale di Carlos è Djokovic». October 3, 2023 La vittoria contro ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte lo spagnolo Carlos Alcaraz 7-6 (7-4), 6-1 in 1h55? oggi 3 ottobre 2023 nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino ...

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , a dispetto della giovane età, si sono già affrontati sette volte nel circuito ATP: in quattro circostanze si è ...

non va solo guardato, ma sentito. Tira delle botte più forti degli altri e questo è il tennis ... Nicola Pietrangeli , ex tennista, celebra l'incredibile risultato ottenuto da, uscito ...Un'impresa da record.ha battuto Carlos Alcaraz in semifinale , raggiungendo la finale dell'Atp cinese a Pechino e diventando il 4° al mondo. L'altoatesino eguaglia così il record italiano di Adriano Panatta ...

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino, risultato: Jannik vince 7-6, 6-1, va in finale e diventa numero 4 del mondo Corriere della Sera

ATP 500 Pechino, Jannik annienta Alcaraz e fa la storia: sarà n° 4 ATP Virgilio Sport

L'altoatesino batte per la seconda volta consecutiva Alcaraz e va in finale nell'Atp di Pechino: lunedì sarà numero quattro al mondo (eguagliando Panatta) ...L'icona del tennis italiano elogia l'incredibile vittoria di Jannik su Alcaraz ma poi non risparmia una frecciata ...