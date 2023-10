Due uomini feriti con un machete a Roma Uno è in pericolo di vita

(Di martedì 3 ottobre 2023) Aggressione a colpi dinel tardo pomeriggio di oggi. Due, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati colpiti in via Casilina. Le due vittime dell’aggressione, che si trovavano davanti a un negozio di kebab, sono state colpite in varie parti del corpo. L’aggressore si è poi dato alla fuga. Uno dei dueè stato operato d’urgenza all’ospedale San Giovanni e le sue condizioni sono critiche. Sulla vicenda indaga la polizia. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e verificando se in zona sono presenti telecamere che potrebbero avere immortalato l’autore dell’aggressione. Non è il primo episodio di questo genere che si verifica nella capitale. Lo scorso aprile un’aggressione a colpi disi era verificata nel piazzale della stazione della ...

Un uomo è scappato dopo aver accoltella to in via dei Ceramisti due connazionali marocchini. I feriti, di 30 e 26 anni, avrebbero avuto una ...

