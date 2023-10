Lautaro Martinez perla rara! Due qualità lo rendono unico ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è il simbolo, la guida, il Capitano della sua Inter capolista in Serie A. Un giocatore straordinario, tra i migliori stoccatori al mondo? I quattro gol realizzati in quel di Salerno, sabato sera, lo hanno eletto a record-man della Serie A: nessuno prima diera riuscito mai a segnare quattro gol entrando dalla panchina. Il Toro e capitano dell’Inter lo ha fatto in appena trentasette minuti. L’argentino è unarara, uno dei centravanti più forti e completi di tutto il panorama calcistico internazionale. Due lepiù impressionanti: la capacità di sdoppiarsi e quella di legarsi con ogni tipo di partner. Nel primo caso, infatti,Maritnez – oltre a fare dell’area di rigore il suo regno ideale – ha ...