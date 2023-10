Alberto Gipponi è lo chef rock che ci meritiamo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La storia del visionario, amato e contestatodel ristorante Dina a Gussago è burrascosa e anticonvenzionale. Si scopre cuoco a 35 anni, dopo aver dedicato la sua carriera al sociale. Senza una formazione specifica alle spalle, si butta nel circo del cibo e ne diventa in un lampo un mattatore fuori dal coro, che anima il caos e contribuisce all’entropia. Contesta, esce dagli schemi, non sta sulla strada tracciata, parte da presupposti liberi e soprattutto è scevro da pregiudizi e da preconcetti. Non ha verità in tasca, ma curiosità infinita, voglia di conoscere e desiderio di capire come un piatto possa diventare uno strumento filosofico, un esperimento sociale, un atto creativo del gusto. Il suo temperamento e il pathos che mette in ogni espressione del suo essere lo fanno subito diventare divisivo: Gippo si odia o si ama, e le vie di mezzo non sono ammesse. Oggi, ...