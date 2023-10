A che ora Sassuolo-Monza oggi in tv | Serie A | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023)scenderanno in campo, lunedì 2 ottobre, per la settima giornata diA. Le due squadre si troveranno davanti alle 18.30 in una gara che sarà visibile solo su DAZN. Dionisi lancia Viti in coppia con Erlic al centro di una difesa completata dal portiere Consigli e dai terzini Toljan e Pedersen. A centrocampo ci sarà Boloca con Henrique, mentre davanti si affida alla formazione tipo con Laurienté, Bajrami e Berardi dietro a Pinamonti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Palladino risponde con il tridente composto da Colpani e Mota alle spalle di Colombo. Birindelli e Ciurria saranno gli esterni di un centrocampo che vede confermati Pessina e Gagliardini come interni. Tra i pali Di Gregorio, mentre in difesa ci ...