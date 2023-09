Verona-Atalanta 0-1 LIVE | fine primo tempo al Bentegodi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Al, il match valido per il match di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlsi affrontano nel match valido per la 6° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola0-1 UN MINUTO DI RECUPERO 35? OCCASIONE: Koopmeiners a cercare Lookman che dalla sinistra trova Pasalic che potrebbe calciare in porta visto l’inserimento, ma Super Mario non trova il pallone. Azione fischiata per fuorigioco. 30? Prova a farsi vedere il, ma trova ...