Ecco perché mi ammirano | Arisa a luci rosse dalla Fagnani

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca, è uno dei prodotti televisivi meglio riusciti degli ultimi anni. Il modus operandi della giornalista è infatti molto efficace: domande schiette e dirette, ospiti d'eccezione e storie di vita personali. Nella puntata di ieri, martedì 26 settembre, gli intervistati in studio erano personaggi di tutto rispetto: Stefano De Martino, Fabrizio Corona e. Ed è proprio sulla cantante genovese che si è concentrata maggiormente l'attenzione dei telespettatori.è al centro della bufera mediatica per aver postato sui suoi profili social una foto che la ritrae completamente nuda. Ma la cantante non si pente affatto delle sue scelte. Anzi, le ribadisce con un'onestà disarmante. Infatti, quando lale domandaè così tanto ammirata ...

leggi anche Migranti,Mattarella ha attaccato il Trattato di Dublino Napoli città blindatail dispositivo previsto dal Comune in occasione dell'arrivo di Mattarella e delle celebrazioni. ...Pensavo che saremmo arrivati per travolgere tuttipensavo che non fossero duri e forti ...tutti i giocatori in odore di convocazione IL BORSINO DI TEAM USA DOPO I MONDIALI 2023: CHI SALE, ...

USA, Governo fa causa ad Amazon: ecco perchè e cosa può cambiare LA STAMPA Finanza