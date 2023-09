Ambulante ucciso | condanna a 24 anni di carcere per omicidio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Assise di Macerata hato Filippo Ferlazzo, 33, originario di Salerno, a 24di reclusione per l’volontario aggravato dell’nigeriano Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022. La vittima aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio: Ferlazzo lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Procura di Macerata ha chiesto la pena dell'ergastolo per Filippo Ferlazzo, il 33enne salernitano che nel luglio del 2022 aggredì e uccise a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu, 39enne ambulante ...Udienza in corte d’Assise a Macerata. Il pm: “Filippo Ferlazzo ha usato un’aggressione brutale”. Il legale dell’imputato invece ha chiesto la derubricazione del reato e una “pena alternativa al regime ...