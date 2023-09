I misteri | i soldi | l’eredità | il testamento mafioso di Matteo Messina Denaro

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Una bara da 1.500 euro porterà il corpo dinella cappella di famiglia di Castelvetrano. ‘U Siccu è morto ieri notte all’1.57 nella stanza del reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila. L’avvocata Lorenza Guttadauro, nipote del boss, ha accompagnato la barella fino all’obitorio, in attesa dell’autopsia. Poi si è presentata davanti all’impresa di pompe funebri Pacini del capoluogo abruzzese per acquistare il feretro in frassino. Che tornerà nel paese da dove tutto è partito. Per lui niente funerale religioso. La tumulazione è prevista per domani o al massimo giovedì 28 settembre.riposerà vicino al padre Francesco. Che, a differenza di Diabolik, era riuscito a trascorrere l’ultima parte della sua vita in latitanza, morendo senza ...