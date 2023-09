Tumori solidi | verso un' oncologia sempre più personalizzata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) - Se ne parla a Genova, nel corso dell'evento dal titolo: “Profilazione molecolare dei: quale modello per l'ligure?”. Genova, 25 Settembre 2023 – Negli ultimi 10 anni l'è profondamente cambiata: una rivoluzione enorme dettata dalle conoscenze sulla biologia deie dagli avanzamenti della tecnologia. Se n'è parlato nel corso dell'evento promosso da Motore Sanità dal titolo “PROFILAZIONE MOLECOLARE DEI. QUALE MODELLO PER L'LIGURE?”, con il contributo incondizionato di Roche. “Il problema” ha evidenziato Deliana Misale , Associazione Nazionale “Noi Ci Siamo” Tumore al Seno Metastatico MBC Italia. “è che i sistemi sanitari - nazionale e regionali - non...