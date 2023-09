IceLab | weekend di soddisfazioni | Beccari-Guarise d’argento | ottime le prove Junior a Budapest

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023)ricco diper la società bergamasca dell’che ad Oberstdorf (Germania) la coppia formata da Lucreziae Matteoha ottenuto la loro prima medaglia ad una prova di Isu Challenger. Con un ottimo programma corto dove la coppia in stanza a Bergamo non ha sbagliato praticamente nulla, guidava la classifica provvisoria con un buon 66.36 punti dove di particolar pregio risultava il triplo twist di massimo livello (4), il triplo loop lanciato e la sequenza di passi di livello quattro. Lieve imperfezione nel programma libero coreografato dalla campionessa Barbara Fusar Poli, dove il triplo salchow in parallelo risultava sotto ruotato e qualche difficoltà anche nel sollevamento reverse ma nel complesso un buon programma che solo dopo un anno di partenship i due ragazzi ...