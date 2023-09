Stati Uniti - Dilaga lo sciopero contro le Big Three

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) (Loproclamato dal sindacato americano UAW (United Auto Workers)le Bigdi Detroit (GM, Stellantis, Ford) si espande a macchia d'olio. Il presidente Shawn Fain, infatti, ha annunciato delle novità nella vertenza iniziata pochi giorni fa e finora limitata a soli tre impianti di assemblaggio. Per cominciare, entreranno in38 centri dedicati alla distribuzione di ricambi e distribuiti in 20e circa 5.500 lavoratori. Si tratta, nel complesso, di siti di proprietà solo di Stellantis e General Motors. Ford esclusa. La novità riguarda proprio la decisione dei rappresentanti sindacali di non colpire ulteriormente la Ford per via dei "reali progressi" compiuti negli ultimi giorni nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo. Al contrario gli altri due gruppi, ...