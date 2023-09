LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il pass olimpico nella canadese

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeidiin corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnano le prime medaglie individuali iridate e i primidella competizione per Parigi sul canale che nel 2012 ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro olimpica il nostro Daniele Molmenti. Quest’oggi in programma semifinali e finali dellamaschile e femminile, con la giornata che partirà alle 11.00 italiane. L’Italia sogna in grande sul percorso tecnico e complicato di Lee Valley (Gran Bretagna). Isono già di per sé l’evento clou di una stagione agonistica, quest’anno però assumono ...