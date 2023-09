Laver Cup 2023 | risultati e classifica

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ie laaggiornata dellaCup, torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Team Europe proverà a riprendere lo scettro a distanza di un anno dall’evento svoltosi a Londra, quando Team World riuscì ad imporsi per 13-8 in quello che è stato l’ultimo fine settimana da professionista di Roger Federer. Vince infatti il trofeo chi arriva per primo a tredici, con ogni partita che assegna punti. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TVAGGIORNATA -Team World: 0 punti -Team Europe: 0 puntiVENERDI’ 22 SETTEMBRE 1 – Arthur Fils vs Ben Shelton 2 – Alejandro Davidovich Fokina vs Francisco Cerundolo 3 – Gael Monfils vs Felix Auger-Aliassime 4 – Andrey Rublev/Arthur Fils vs Frances Tiafoe/Tommy Paul SABATO ...