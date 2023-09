Vannacci in calo nei sondaggi. Solo il 12% degli italiani sembra appoggiarlo

Sul podio Chi l'ha visto su Rai 3, davanti a Fuori dal coro su Rete 4 con ospite il generale Roberto. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. La prima serata del 20 settembre: vince ...Anche se inin confronto al debutto della scorsa settimana, dove ha battuto Canale5, ieri sera su Rete4 ... condotto da Mario Giordano , inizia con un'intervista al generale Roberto...

Ascolti tv e dati Auditel 20 settembre: Montalbano batte Maria Corleone e Chi l'ha visto, Vannacci in calo Virgilio Notizie

Donne Democratiche: "Vannacci ad Arezzo ma il suo messaggio maschilista e violento non attecchirà" ArezzoNotizie

Secondo un sondaggio di Quorum/YouTrend solamente il 12% degli italiani sembra riporre fiducia nei confronti del generale Roberto Vannacci. Mentre il 62% sostiene il contrario.Non ci voleva un Generale in cerca di visibilità per sapere che “le donne non sono come gli uomini”.Lo sappiamo bene e da tempo. Ma a noi la differenza tra uomi ...