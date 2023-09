(Di giovedì 21 settembre 2023) Grande partecipazione all’apertura delladion, la prima agenzia in Italia di onoranze funebri nata esclusivamente per animali domestici., 21 settembre 2023 – Grande partecipazione all’inaugurazione delladion, dopo i positivi apprezzamenti raccolti a Rimini in oltre 12 anni di attività. È stata la prima agenzia in Italia nata esclusivamente come onoranze funebri per gli animali domestici. Oraonha aperto anche nella città natale della titolare Sabrina Di Pastena che porta avanti la sua attività insieme con la figlia Sofia Catone.onnon si limita ...

...Amnesia Collection Amnesia Rebirth Amnesia The Bunker Among Us Anacrusis ANVIL ArcadeARK: ...3 Crusader Kings III D Darkest Dungeon Day of the Tentacle Remastered DC League of Super -...Sarà inaugurata il 10 settembre la seconda sede dion, l'unica agenzia in Italia nata esclusivamente per animali domestici. Da oltre 12 anni accompagna i proprietari nel difficile momento del loro ultimo 'viaggio' con i loro amici a ...

Pets on Paradise raddoppia con una seconda sede a Pomezia Adnkronos

Pets on Paradise: apre a Pomezia la seconda sede di onoranze ... Adnkronos

agenzia in italia di onoranze funebri: su Adnkronos.Com trovi notizie online sempre aggiornate e le ultime news su agenzia in italia di onoranze funebri ...Grande partecipazione all’apertura della seconda sede di Pets on Paradise, la prima agenzia in Italia di onoranze funebri nata esclusivamente per animali domestici.