Monza | non vuole che il suo cane venga accarezzato | gli staccano l' orecchio a morsi

...si tratta di nulla di grave. Una semplice distorsione per la quale ha già iniziato a sottoporsi a protocolli fisioterapeutici di recupero. Il classe '99 vuole esserci già sabato contro il, ...so come proseguirà il nostro sviluppo dopo le ultime gare, aci aspettavamo di essere veloci, mentre a Singapore no, quindi spero che anche qui ci possa essere una bella sorpresa e di essere ...

Monza, non vuole che accarezzino il cane: gli staccano a morsi parte dell'orecchio TGLA7

Monza: non vuole che gli accarezzino il cane, aggredito e orecchio ... Il Cittadino di Monza e Brianza

Un ragazzo di 20 anni ha aggredito un uomo, staccandogli un pezzo di orecchio a morsi, perché non gli ha fatto accarezzare il cane.La violenta aggressione a Monza, dove un cittadino inglese di origine russa è stato avvicinato da due ragazzi italiani che volevano toccare l'animale. Il padrone del cane avrebbe risposto ingiuriandol ...