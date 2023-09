Fiorentina | quasi beffa con il Genk | è 2-2 | ma che paura nel finale!

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi Italiano è scesa in campo nella prima giornata di Conference League contro ilin Belgio. Nel primo tempo i viola vanno avanti con Ranieri mentre nel secondo tempo Nzola divora e arriva la: la sfida si chiude sul 2-2 Ladi Vincenzo Italiano è scesa in campo contro ilnella prima giornata della fase a gironi di Conference League. I viola trovano il vantaggio dopo appena sette minuti di partita con un colpo di testa di Luca Ranieri. La gioia del vantaggio dura pochissimo perché i belgi al 12? trovano il gol del pari con Andi Zeqiri. La squadra di Italiano continua a macinare gioco e al 23? è ancora Ranieri ad andare in gol con un altro colpo di testa: il difensore centrale viola sigla dunque l’1-2, risultato con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Nel ...

