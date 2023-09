Pamela Prati Conferma il Legame con il 19enne Simone Ferrante | “Non è un Giocattolo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023): Una Relazione Seriasembrano avere una relazione seria e affettuosa. Il settimanale che ha rivelato questa notizia, identificato come Chi, ha fotografato la coppia durante una cena romantica a Roma. La differenza d’età di 45 anni tra i due non sembra scoraggiare la famosa showgirl, che ha recentemente affrontato un periodo turbolento nella sua vita privata, in particolare a causa della sua relazione falsa con l’inesistente Mark Caltagirone. Fotografati mentre Cenano a Roma I paparazzi hanno immortalato i due mentre uscivano da un ristorante della capitale, tenendosi stretti in un abbraccio caloroso., un modello proveniente da Caserta, è ...

A sfidarla, fra travestimenti e prove canore, ci saranno 11 protagonisti: Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì,, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta,...Sono dodici i protagonisti: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì,, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei "ripetenti"...

Pamela Prati presenta il nuovo fidanzato, modello di 19 anni: "Toyboy Non è un giocattolo" La Gazzetta dello Sport

Pamela Prati ancora vicina al fidanzato 19enne Simone Ferrante: Toyboy Non è un giocattolo Fanpage.it

Sta per tornare in onda “ Tale e Quale Show “, che dopo il grande successo dello scorso anno, approda venerdì 22 settembre su Rai 1 nella sua 13esima edizione. Il varietà prodotto in collaborazione ...L'influencer e showgirl tra i dieci protagonisti del programma: «La mia famiglia è contenta di vedermi partecipare e sono contenta di partecipare allo show. Per prepararci ci sottopongono a quattro or ...