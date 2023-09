Ceferin | 'Superlega? Niente da fare per 30 anni Sull'ingresso dell'Arabia in Champions e i soldi arabi sul mercato'

Curiosità: Aleksander Ceferin (Lubiana, 13 ottobre 1967) è un avvocato e dirigente sportivo sloveno con cittadinanza inglese, settimo presidente della UEFA dal 14 settembre 2016.

Per la Juventus si apre una settimana molto impegnativa, che dovrà portare ad una gara da non sottovalutare affatto contro il Sassuolo. La formazione di Allegri si sta godendo il buon momento. E' ......sono state le tante voci legate al progettoche hanno coinvolto soprattutto Real Madrid, Barcellona e Juventus. Alla fine, però, l'UEFA non ha affatto accusato il colpo. Anzi.(...

Solito Ceferin: “Superlega folle, ma non mi piace parlare dei miei successi” Tuttosport

Ceferin lapidario: «Niente Superlega per almeno 20 o 30 anni» Juventus News 24

Aleksandr Ceferin, presidente dell'UEFA, è tornato a parlare nell'intervista rilasciata al portale sloveno N1 della Superlega: "In generale, non mi piace parlare dei miei ...Ceferin lapidario: «Niente Superlega per almeno 20 o 30 anni». Le parole del presidente della UEFA Ceferin torna sulla Superlega. Questo l’annuncio del numero uno della UEFA al sito sloveno N1. CEFERI ...