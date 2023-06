Il sorriso di Raffaele “a piccoli passi” dall’altra parte del mondo dedicato all’Irpinia solidale Video

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Sono trascorse due settimane esatte da quandoBaldares e sua moglie Daniela Maesi hanno sorvolato il continente per raggiungere la clinica Bodyscience di Miami, struttura altamente specializzata nell’assistenza sanitaria ai pazienti affetti da malattie neurodegenerative e al ruolo del sistema immunitario in tali malattie, con un approccio unico e completo per il trattamento di queste condizioni complesse. Ed i primi, seppur minimali, effetti di lieve miglioramente delle condizioni di, affetto dalla Sclerosi laterale amiotrofica. Lo racconta Daniela: “E’ pur vero che siamo dovuti andaredelper farci aiutare e questo fa tanta rabbia perché in Italia dovrebbero esistere queste strutture, essere all’avanguardia e soprattutto essere ...