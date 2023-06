(Di sabato 10 giugno 2023) Il velivolo è caduto nella zona di Cellole Unto a Cellole, in provincia di. Morte le due persone a bordo, i loro corpi sono stati recuperati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi attivati dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, vigili del fuoco e 118. Le due vittime non sono state ancora identificate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... la mamma è morta Caccia F18sulla base aerea in città durante un'esibizione ed esplode vicino all'autostrada Tragedia a: Aereo ultraleggeroIl Piper, concepito come ...Un Piper è precipitato nella zona di Cellole, in provincia di. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, carabinieri e 118 per i soccorsi. A bordo del velivolo ci sarebbero due persone.Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a Cellole, in provincia di, dove un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un'area non abitata. L'incidente Secondo quanto ricostruito finora l'aereo è finito in un canalone. Sul posto sono giunti i carabinieri ...

Caserta, precipita un Piper: 2 morti Entilocali-online

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che stanno recuperando i corpi delle due vittime, che non sono state ancora identificate.Un aereo ultraleggero Piper è precipitato nei pressi di un caseificio ... Sul posto si trovano, adesso, i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. Ma per le uniche ...