TS – “Incontrerò Commisso e parleremo del futuro”

(Di giovedì 8 giugno 2023) 2023-06-08 01:55:37 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: PRAGA (Repubblica Ceca) – “Il presidente è stato chiaro. Com’è successo l’anno scorso e succede a tanti altri allenatori, ci vedremo edel. Non c’è altro da aggiungere. A fine stagione ci si siede e ci parla serenamente di tutto. Nessun problema“. Al termine della finale di Conference League persa contro il West Ham, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano – ai microfoni di Sky Sport – ha parlato del propriosulla panchina viola. Biraghi di sangue, caos in Fiorentina-West Ham: colpito alla testa Italiano su Fiorentina-West Ham “Abbiamo perso due finali giocate veramente bene. È un peccato. stasera non pensavo potesse finire in questo modo. Abbiamo giocato e abbiamo avuto occasioni. Il rigore poteva ammazzarci, invece abbiamo reagito. Poi ...