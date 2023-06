Saldi estivi in Campania | c’è la data

(Di giovedì 8 giugno 2023) La Giunta della Regione, al termine degli incontri con le associazioni di categoria, ha comunicato chi quest’anno – come riporta Salerno Today – ipartiranno giovedì 6 luglio 2023 per la durata non superiore a 60 giorni. La decisione, fa sapere Palazzo Santa Lucia, è stata condivisa con le associazioni di categoria. Segui ZON.IT su Google News.

NAPOLI. Si parte. La giunta tegionale della Campania, nella seduta di ieri ha provato tra gli altri provvedimenti la data d'inizio dei. La Giunta, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni - Commissione Attività Produttive, ha individuato per il 6 luglio prossimo la data di inizio dei, per ..., in Campania si parte il 6 luglio. La giunta regionale, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni - Commissione Attività Produttive, ha individuato questa data per l'...: la Giunta, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni - Commissione Attività Produttive , ha individuato per il 6 luglio 2023 la data di inizio dei, per ...

Saldi estivi 2023, quando iniziano (e finiscono): il calendario per tutta Italia Money.it

La Giunta regionale della Campania, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive, ha individuato per il 6 luglio prossimo la data di inizio dei saldi es ...La Giunta regionale della Campania, facendo seguito alla riunione della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive, ha individuato per il 6 luglio prossimo la data di inizio dei saldi es ...