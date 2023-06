Lukebakio nome nuovo per l’Inter! Può arrivare complice un ‘guaio’

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023)è illanciato da Di Marzio per l’Inter stanotte. L’attaccante belga può essere un’opzione per questo mercato, visto che il suo club (l’Hertha) è di recente retrocesso in 2. Bundesliga. Queste le sue parole da Sky Sport. QUALCOSA SI MUOVE – C’è unche fa Gianluca Di Marzio: «È chiaro che per il mercato l’Inter aspetta la finale di sabato. Ma c’è un giocatore che sta seguendo in Germania: si chiama Dodi. È una seconda punta belga di origini congolesi, che ha fatto undici gol e quattro assist. È un giocatore nel mirino dell’Inter, a determinate condizioni: bisogna segnarlo, mettiamolo lì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...