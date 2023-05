Elettra Lamborghini | video intervista Elettraton | «Non vedo l’ora di sbaciucchiare tutti i miei fan!»

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La nostraper il lancio del suo nuovo albumton, che ci ha raccontato tante cose interessanti sul disco, sulla sua musica, sui featuring, sui duetti futuri che sogna, su Sanremo, su Italia’s Got Talent e molto altro Vi presentiamo la nostraper il lancio del suo nuovo albumton, che ci ha raccontato tante cose interessanti sul disco, sui featuring, sui duetti futuri che sogna, su Sanremo, su Italia’s Got Talent e molto altro. Dal 2 giugno su tutte le piattaforme streaming e digital store e in CD nei negozi. L’album contiene il nuovo singolo Mani in alto, A mezzanotte (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste ...