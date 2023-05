(Di domenica 28 maggio 2023) Il Papa ha affidato al presidente della Cei lae della Santa Sede per allentare le tensioni della guerra in Ucraina. Ecco i motivi della scelta

... in questi ultimi anni ha giocato su più tavoli nello stesso tempo, con un sogno nel cassetto: ospitare sul suolo turco un incontro che sarebbe storicoPutin e. Far fare la pace ai due ...Siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegatidi noi, anestetizzati dall'indifferenza e ... 28 mag 00:34: "La Russia perderà insieme a chi l'aiuta con il terrore" 'Chiunque lavori con ..., alla domanda più ricorrente in questi giorni su un eventuale ruolo del Papa e della Santa ... La linea di demarcazioneRussia e Ucraina nel 1991 aveva una lunghezza di 1.576 km. La storia ...

Tra Zelensky e Putin: la "mission impossible" del cardinal Zuppi ilGiornale.it

Il Papa ha affidato al presidente della Cei la missione della Santa Sede per allentare le tensioni della guerra in Ucraina. Ecco i motivi della scelta ...Resa dei conti per il presidente in carica, chi è lo sfidante e chi il 'terzo uomo' i cui voti sono l'ago della bilancia ...