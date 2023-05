Barca si ribalta sul Lago Maggiore per una tromba d' aria | c' è un morto | si cercano i dispersi

(Di domenica 28 maggio 2023) Unasi èta la sera di domenica 28 maggio 2023 durante un giro turistico a causa di unad'sul. L'incidente è avvenuto di fronte a Lisanza, nel comune di Sesto Calende. Venti persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo grazie al...

Le operazioni di soccorso A lanciare l'allarme è stata un'altra, che ha notato i dispersi in acqua. Sul Lago sono arrivati gli specialisti dei Vigili del Fuoco del soccorso acquatico, gli ...L'allarme è stato lanciato da unache ha notato i dispersi in acqua. Sul posto ci sono gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a ...Un corpo recuperato, tre persone disperse e 21 persone tratte in salvo. Unaa vela di 16 metri che stava navigando nel Lago Maggiore si è ribaltata a Lisanza, una frazione di Sesto Calende (Varese). Le persone a bordo erano tutte turisti. L'incidente è avvenuto a causa ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore: 19 tratti in salvo, almeno 4 dispersi TGCOM

SESTO CALENDE – Barche ribaltate nel Lago Maggiore e di Varese a causa del violento maltempo. I vigili del fuoco dalle 19 di oggi, 28 maggio, sono impegnati per due… Leggi ...Si è ribaltata una barca sul Lago Maggiore e ci sono alcuni dispersi. L'house-boat si trovava all'altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) con a bordo una ventina di persone, sembra una ...