Preti 'fighi' su TikTok, il glow up dell'evangelizzazione può veramente riavvicinare i fedeli?.

Belli, palestrati, al passo con i tempi, ecco i sacerdoti che spopolano sui social. E a fine luglio a Roma ci sarà il primo Giubileo degli influencer cattolici.

Muscolosi e tatuati, il trend dei preti fighi che diffondono l’amore per Cristo su TikTok - «Da corpo di Cristo a Cristo che corpo! è un attimo», dice uno dei commenti sotto ai video di un prete palestrato nel quale ci si può imbattere scrollando TikTok.

Su TikTok la Chiesa ha deciso di puntare sui "preti fighi", il glow up dell'evangelizzazione può veramente riavvicinare i fedeli? - Questo articolo non avrà nessun intento blasfemo, almeno nelle intenzioni, se non quello di raccontare il glow up di una fetta della Chiesa, quella dei ...

Muscolosi e tatuati, il trend dei preti fighi che diffondono l'amore per Cristo su TikTok - Alcuni ministri di Dio mostrano i bicipiti scolpiti mentre divulgano riflessioni sul Vangelo tramite i social.