La Repubblica Ceca non parteciperà ad acquisto di armi Usa per Kiev

La Repubblica Ceca non parteciperà all'acquisto di armi statunitensi per l'Ucraina. Lo ha dichiarato al sito Publico.cz il premier ceco Petr Fiala Tuttavia, la Repubblica Ceca continuerà a sostenere l'Ucraina soprattutto con l'iniziativa sulle munizioni per l'artiglieria. "La Repubblica Ceca sta concentrando i propri sforzi proseguendo l'iniziativa sulle munizioni. Per questo motivo, al momento, non.

